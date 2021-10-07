Мировые цены на продовольствие в сентябре обновили десятилетний рекорд

Индекс цен на продовольственные товары в сентябре вырос на 1,2% по сравнению с августом, до 130 пунктов. Таким образом, цены выросли до рекордного уровня за 10 лет, приводит РИА «Новости» данные пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В большей мере это связано с ростом цен на растительные масла, зерновые и сахар.

Так, индекс цен на растительное масло вырос на 1,7% к августу, или на 2,9 пункта, до 168,6 пункта. Эксперты объясняют повышение главным образом ростом цен на пальмовое и рапсовое масла.

Индекс цен на зерновые в сентябре вырос на 2%, или на 2,6 пункта, до 132,5 пункта, причем больше всего подорожала пшеница в результате сокращения экспортного предложения на фоне активного мирового спроса.

Индекс цен на сахар в сентябре составил 121,2 пункта (рост на 0,6 пункта, или на 0,5%). Это связано с заморозками и засухой в Бразилии, которая является крупнейшем в мире экспортером сахара.

Индекс цен на молочную продукцию в сентябре вырос до 117,9 пункта. По данным ФАО, больше всего подорожали обезжиренное сухое молоко и сливочное масло.

Индекс цен на мясо составил 115,5 пункта, показав рост двенадцатый месяц подряд. Больше всего выросли котировки баранины и говядины. Как уточнили в ФА, это объясняется устойчивым мировым спросом при ограниченном экспортном предложении. Цены на мясо птицы снизились, чему способствовало увеличение предложения на мировом рынке. Также упали мировые цены на свинину в основном из-за низкого импортного спроса со стороны Китая и слабым внутренним спросом, прежде всего в Европе.

Ранее в Минфине сообщили, что на российском потребительском рынке наблюдаются признаки перегрева, при этом наиболее острая ситуация складывается с ценами на продукты питания. В ведомстве полагают, что нынешняя ситуация сложилась из-за опережающего рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям, бюджетно-кредитной накачке денег в развитых странах и глобального дефицита производственных мощностей в отдельных группах товаров.

По мнению экспертов это связано с мировой конъюнктурой цен на продовольствие. При этом спрос со стороны населения роли в этом вопросе не играет.