Минфин: продукты подорожали из-за впервые замеченного перегрева потребительского рынка

На российском потребительском рынке наблюдаются признаки перегрева, говорится в документе Минфина. По данным ведомства, наиболее острая ситуация складывается с ценами на продукты питания. Об этом говорится в положениях об Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, пишут «Известия».

Документ разработан Минфином в рамках бюджетного пакета, уже внесенного в Государственную думу.

В Минфине полагают, что нынешняя ситуация сложилась из-за опережающего рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям, бюджетно-кредитой накачке денег в развитых странах и глобального дефицита производственных мощностей в отдельных группах товаров.

Все эти факторы формируют «повышенный инфляционный фон», указывает ведомство. В итоге цены на продукты питания растут опережающими темпами.

По данным Росстата, увеличение стоимости товаров и услуг в августе этого года по сравнению с августом 2020-го составило 6,68%, продовольственных товаров — 7,7%. Больше всего подорожали сахар, масло и яйца.

Как пишет и здание, термин «перегрев» в России обычно используют монетарные власти по отношению к ситуации с кредитованием. О перегреве говорили при стремительном росте ипотеки или необеспеченных займов граждан.

Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России.

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