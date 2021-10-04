Средняя площадь квартир в Москве за 20 лет снизилась на четверть

Специалисты выяснили, что средняя площадь квартир в новостройках Московского региона за последние 20 лет снизилась с 71,6 до 54,5 кв. м — на 24%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования аналитического центра ЦИАН.

В компании пояснили, что тренд на сокращение площадей впервые возник в 2008 году, когда на фоне финансового кризиса девелоперы начали менять квартирографию. В домах, которые были сданы в 2008 – 2010 годах, средняя площадь жилья в продаже достигала 67 – 69 кв. м. Сокращение площадей квартир в новостройках компенсировалось вводом объектов, которые проектировали еще до кризиса.

В ЖК, возведенных в 2011 году, средняя площадь жилья, которое было выставлено на продажу, составила 65 кв. м. К 2013 году данный показатель уменьшился до 60 «квадратов», а к 2018-му — до 54,5 кв. м. На этом же уровне средняя площадь первичного жилья в продаже находится и в настоящее время, указали аналитики.

Ранее издание «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «Метриум» сообщило, что на рынке столичных новостроек появились микроапартаменты. В Москве впервые предлагаются жилые помещения площадью до 10 кв. м.

До этого руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал, что в большинстве крупных городов России сократилась средняя площадь квартир в новых домах.