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Цены на уголь в Европе побили 20-летний максимум

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Depositphotos

На сегодняшний день цена угля в Европе выросла до таких значений, что побила 23-летний максимум. Подорожание произошло из-за того, что стоимость природного газа увеличилась, а на европейских рынках наблюдается дефицит угля, передает агентство Argus.

Всего за одну неделю с 27 сентября по 1 октября тонна угля выросла в цене на 16,5%, достигнув $232,2 за тонну, тем самым побив рекорд 2008 года на 6%. Высокий спрос на уголь привел к тому, что европейские потребители стали конкурировать с азиатскими покупателями, которые тоже испытывают острую необходимость в твердом топливе. При этом поставщики не успевают наращивать объем поставок, из-за чего запасы угля в морских портах достигли 4 млн тонн. Это минимум за последние пять лет, сообщают аналитики агентства.

В свою очередь, европейские производители вырабатывают энергию сжиганием угля, так как это более выгодный способ, чем использование газотурбинных электростанций, где цена на газ уже достигла очередного рекорда. Сейчас тысяча кубометров газа стоит больше $1200.

Кроме того, в начале октября на немецких электростанциях и заводе Bergkamen-A закончился уголь. Вследствие этого производитель электроэнергии Steag остановил их работу.

Сложная ситуация с углем и в Китае. Так, из-за закрытия угольных шахт ради достижения экологических целей по сокращению вредных выбросов большая часть провинций в стране перешла в режим экономии электричества. Также остановлена работа крупнейших нефтехимических предприятий.

Ранее Дэвид Блэкмон в статье для журнала Forbes отметил, что рекордное увеличение цен на газ в мире способно спровоцировать переход большинства тепловых электростанций на нефть или уголь, что повысит стоимость этих ресурсов.

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