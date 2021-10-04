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Россиян предупредили о тяжелой ситуации с вкладами

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Несмотря на рост депозитных ставок, россияне не стали нести больше денег в банки и открывать новые вклады. При этом население вынуждено, наоборот, тратить не только свои доходы, но и сбережения. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные рейтингового агентства НКР.

За 2021 год объем денежных средств на остатках банковских счетов россиян вырастет не более чем на 2-3%. Хотя в прошлом году остатки банковских счетов физлиц увеличились на 4,2% или 2,8 трлн рублей.

«Без учета переоценки вклады будут практически стагнировать. К концу года объем средств населения в банках может достичь 33,8 трлн рублей, увеличившись с начала года на примерно на 1 трлн рублей», — говорит управляющий директор НКР Михаил Доронкин.

По оценке НКР, до конца года ситуация на рынке вкладов в лучшую сторону не изменится, и рост ключевой ставки никак не повлияет на тренд по оттоку средств с депозитов.

Учитывая, что годовая инфляция в итоге может составить 7% и выше, реальная доходность большинства вкладов становится отрицательной или нулевой. Поэтому граждане в подобных условиях будут тратить свои сбережения, заключили эксперты из НКР.

Ранее российские банкиры и финансовые аналитики спрогнозировали, что уже в начале следующего года ставки по депозитам начнут опережать инфляцию, а с учетом ее ожидаемого снижения текущая доходность может считаться положительной. Способствует этому нынешнее решение ЦБ поднять ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6,75%.

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