Более четверти заправок в Великобритании остались без бензина

Автомобильное топливо полностью отсутствует на 26% заправок в Великобритании, заявил Reuters исполнительный директор Ассоциации розничной торговли топливом (PRA) Гордон Балмер.

При этом на 27% автозаправок присутствовал только один вид топлива. Достаточно и бензина, и дизеля было у 47% точек.

«Независимые станции, на которые приходится 65% всей сети заправок, особенно чувствуют нехватку по сравнению с другими секторами, такими как супермаркеты», — отметил Балмер.

Агентство отмечает, что на ситуацию повлияла нехватка рабочих на фоне пандемии коронавируса. В частности, дефицит водителей грузовиков привел к разрывам цепочек поставок. Британцы начали панически скупать бензин 23 сентября после того, как нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива.

Ранее СМИ сообщали, что британские власти рассматривают возможность задействовать армейские грузовики для доставки топлива на автозаправки. Также отмечалось, что правительство Великобритании приостановит действие закона о конкуренции, чтобы наладить поставки топлива.