Конгресс США утвердил временный бюджет

Палата представителей США утвердило временный бюджет за день до возможного шатдауна, сообщается на сайте американского Конгресса.

«Законопроект предусматривает постоянные ассигнования на 2022 финансовый год для федеральных агентств, приостанавливает лимит долга, предусматривает дополнительные ассигнования и продлевает срок действия нескольких истекающих программ и полномочий. В частности, закон предусматривает непрерывное выделение ассигнований федеральным агентствам на 2022 финансовый год до 3 декабря 2021 года или до вступления в силу соответствующего закона», — говорится в описании проекта.

Отсутствие временного бюджета повлекло бы приостановку работы многих правительственных учреждений уже с полуночи 1 октября по времени восточного побережья (7.00 пятницы мск).

В поддержку документа высказались 254 конгрессмена, 175 проголосовали против. Теперь проект направят на подпись президента США Джо Байдена.

Ранее палата представителей проголосовала за приостановку действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года. Перед этим глава Минфина США Джаннет Йеллен обратилась с письмом к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в котором попросила конгресс увеличить лимит государственного долга, предупреждая, что резервы администрации будут исчерпаны в октябре.