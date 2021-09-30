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«Доширак» может стать дефицитом в Красноярске

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Крупные торговые сети Красноярска получили уведомления от производителя лапши » Доширак » о возможном уменьшении поставок до конца года, сообщает РИА «Новости».

«Действительно, производители лапши «Доширак» предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии. Поставки лапши этой марки в течение несколько месяцев будут осуществляться не в полном объеме», — сообщили агентству в красноярском холдинге «Командор».

Уточняется, что производитель обещает возобновить полноценные отгрузки товара к концу 2021 года, а в крупных торговых сетях дефицита продуктов быстрого приготовления не ожидают.

Представитель одной из торговых сетей Красноярска отметил, что у них достаточно большой запас лапши «Доширак», плюс есть три-четыре подобного продукта.

Отмечается, что в небольших магазинах и на рынках товар с полок также не пропал. Кроме того, не зафиксировано покупательского ажиотажа.

Ранее СМИ стало известно, что лапша быстрого приготовления «Доширак» исчезла из красноярских магазинов. По словам руководителя коммуникационного центра сети супермаркетов «Командор» Дмитрия Болотова, производители «Доширака» остановили производственные линии на заводе по техническим причинам.

По неофициальной информации, производство «Доширака» в Рязани прекратилось из-за нехватки персонала на заводе.

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