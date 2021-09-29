Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалого ребенка 13:55
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» отреагировал на победу «Шерифа»... 13:54
«Мне и так страшно»: Гузеева впервые после госпитализации вышла в соцсети 13:54
Ученые рассказали, когда люди смогут доживать до 130 лет 13:51
Павлюченко оценил шансы «Спартака» в матче против «Наполи»... 13:48
Папа Римский планирует посетить Украину 13:47
Эрдоган приехал в Сочи на встречу с Путиным 13:47
Собянин, Лысенко и Воробьев отказались от мандатов в Госдуме 13:41
Крымчане устроили хоровод вокруг машины ГИБДД 13:35
Метеоролог рассказала, какая погода ожидает москвичей в выходные 13:35

Экономист Масленников объяснил смысл усиления налогового режима

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Предлагаемые Минфином налоговые изменения – это «сезонное явление», заявил «Газете.Ru» экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. По его словам, речь идет о рабочих моментах.

«Это всегда происходит. У нас это такое сезонное явление. Как только мы готовим новые проектировки бюджета, происходит такая зачистка администрирования. Где-то что-то не работает, где-то плохо собирается, где-то вообще не собирается. Это то, что входит в традиционное минфиновское понятие «точечная настройка»», — отметил эксперт.

По его мнению, происходящее — «рабочие моменты», т.к. накопилась определенная негативная практика, и сейчас нужно внести корректировку.

Газета «Известия» сообщила, что Минфин планирует усилить налоговую нагрузку. Это следовало из приложения к Основным направлениям бюджетной политики. По данным издания, предлагается внести 12 корректировок. В частности, обязать российские компании платить НДФЛ с заграничных сотрудников, которые работают на удаленке, а букмекеров — удерживать налог с выигрыша любого размера.

Ранее Минфин предложил в несколько раз повысить налог на добычу для металлургов. Налог на добычу для металлургических компаний может вырасти примерно в три раза, до 3–5% от их выручки. Указывалось, что уровень изъятия горной ренты согласно средним показателям по миру составляет 3-5%, а в России он не превышает 1-2%. Бизнес выступил против.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Что такое Group-IB, директора которой обвинили в госизмене
Основатель Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца по делу о госизмене
«С целью хайпа проводил видеосъемку»
Белорусский программист застрелил сотрудника КГБ при штурме квартиры
«Существование предела продолжительности человеческой жизни маловероятно»
Ученые не нашли предела возможной продолжительности жизни
Эрдоган приехал в Сочи на встречу с Путиным
Собянин, Лысенко и Воробьев отказались от мандатов в Госдуме
ЦВО подтвердил самоубийство срочника на Урале
Власти ФРГ отрицают свою причастность к блокировке YouTube-каналов RT
Новости и материалы
В Свердловской области грузовик задавил полуторагодовалого ребенка
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» отреагировал на победу «Шерифа» над «Реалом»
«Мне и так страшно»: Гузеева впервые после госпитализации вышла в соцсети
Ученые рассказали, когда люди смогут доживать до 130 лет
Павлюченко оценил шансы «Спартака» в матче против «Наполи» в ЛЕ
Папа Римский планирует посетить Украину
Крымчане устроили хоровод вокруг машины ГИБДД
Метеоролог рассказала, какая погода ожидает москвичей в выходные
Аномально низкий уровень воды в Миссури вскрыл остатки 130-летнего парохода
Московским врачам доплатят за проведение вакцинации от COVID-19
Компания Alibaba запретит продажу оборудования для майнинга на своей платформе
Армянский певец и композитор Айко умер в 44 года
Эколог рассказал, как выброшенные в мусор смартфоны влияют на экологию
В Сочи планируют наладить прямое паромное сообщение с Турцией
Защитник «Ювентуса» рассказал, как Роналду повлиял на игроков клуба
Путин поздравит Берлускони с 85-летием по телефону
Путин отметил творческую смелость празднующей юбилей Аллы Демидовой
Первое пленарное заседание Мосгордумы продолжилось в штатном режиме
Все новости
По спискам деревенских экстрасенсов: как в Конго ловят ведьм
В Конго по обвинению в колдовстве заживо сожгли восемь женщин
«Я слышала жуткие крики обезумевших людей и голоса детей, звавших маму»
80 лет назад начались расстрелы в Бабьем Яру
Пластырь на шею и лента под простыней. Неожиданные гаджеты для улучшения сна
Семь странных устройств, которые должны помочь заснуть
Ложечку за Google: как ИТ-гигант заставляет нас смотреть рекламу
Чем грозит пользователям внедрение новой платформы расширений для браузера Chrome
Битые Tesla из Америки: как россияне покупают «кота в мешке»
На фоне сниженных пошлин в Россию везут электромобили после ДТП
«Диана возненавидела бы Меган»
Как Меган Маркл подражает принцессе Диане
Последний Бонд: как прошла мировая премьера фильма об агенте 007
«Чиновники боятся потерять кресло». Почему госпрограммы не разгоняют Россию
Счетная палата оценила эффективность выполнения госпрограмм
«Настоящая медийная война». YouTube удалил два немецких канала RT
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за блокировку двух YouTube-каналов RT
«Мое имя растоптано в грязи». В Нидерландах расследуют подготовку покушения на премьера
Голландского политика задержали за то, что он пил кофе рядом с премьером
Снегопады и гололедица: россияне дождались зимы
Синоптики прогнозируют неделю холодов в некоторых регионах России
«Лидер «Талибана*» будет подобен королю — вне политики и выборов»
Эксперты объяснили, почему талибы* не станут возвращать монархию
«Переводчицу выбрали специально». В США рассказали о маневре Путина на встрече с Трампом
В МИД объяснили выбор переводчицы на переговоры Путина с Трампом
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях