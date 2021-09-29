Экономист Масленников объяснил смысл усиления налогового режима

Предлагаемые Минфином налоговые изменения – это «сезонное явление», заявил «Газете.Ru» экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. По его словам, речь идет о рабочих моментах.

«Это всегда происходит. У нас это такое сезонное явление. Как только мы готовим новые проектировки бюджета, происходит такая зачистка администрирования. Где-то что-то не работает, где-то плохо собирается, где-то вообще не собирается. Это то, что входит в традиционное минфиновское понятие «точечная настройка»», — отметил эксперт.

По его мнению, происходящее — «рабочие моменты», т.к. накопилась определенная негативная практика, и сейчас нужно внести корректировку.

Газета «Известия» сообщила, что Минфин планирует усилить налоговую нагрузку. Это следовало из приложения к Основным направлениям бюджетной политики. По данным издания, предлагается внести 12 корректировок. В частности, обязать российские компании платить НДФЛ с заграничных сотрудников, которые работают на удаленке, а букмекеров — удерживать налог с выигрыша любого размера.

Ранее Минфин предложил в несколько раз повысить налог на добычу для металлургов. Налог на добычу для металлургических компаний может вырасти примерно в три раза, до 3–5% от их выручки. Указывалось, что уровень изъятия горной ренты согласно средним показателям по миру составляет 3-5%, а в России он не превышает 1-2%. Бизнес выступил против.