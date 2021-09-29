Финансист рассказала об осенних угрозах для рубля

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева заявила, что, наиболее вероятно, что в течение четвертого квартала года диапазон по курсу рубля составит 71,5-74 рубля за доллар. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Зайцева отметила, что на курс рубля негативно может сказаться расширение санкционных рестрикций США по операциям с российским госдолгом для американцев.

«Несмотря на то, что эти меры не несут прямых угроз финансовой стабильности России, их введение может спровоцировать отток средств американских инвесторов из ОФЗ и привести к временному снижению курса рубля», — рассказала Зайцева.

В текущий момент существуют все основания для укрепления позиций доллара США, что негативно повлияет на денежные единицы развивающихся стран, в том числе и рубль. Это происходит на фоне ожиданий скорого сворачивания программы количественного смягчения в США. Соответствующее решение могут принять уже осенью, подчеркнула аналитик.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, когда выгодно менять доллары на рубли.