В Чехии заявили, что не изменят решения по АЭС «Дукованы» касательно России и КНР

Чехия не пересмотрит решение об отстранении российских и китайских компаний от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке республики. Об этом заявил вице-премьер и глава Минпромторга республики Карел Гавличек, сообщает ТАСС.

«Чехия ничего пересматривать не будет», — сказал Гавличек, добавив, что в настоящее время возможность расширения списка участников конкурса не рассматривается.

В Чехии принят закон, запрещающий России и Китаю участвовать в тендере на строительство новых реакторов АЭС «Дукованы». Эта поправка долго обсуждалась чешским парламентом и впоследствии была одобрена президентом Милошем Земаном. При этом российские и китайские компании были отстранены от конкурса еще весной.

Поскольку и РФ, и Китай находятся в статусе несертифицированных поставщиков, эти страны вдобавок ко всему не смогут не только заниматься строительством, но и предоставлять свои технологии для обслуживания нового блока.