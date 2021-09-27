Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность европейской сети ENEMO

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность неправительственной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами», сообщили в пресс-службе ведомства.

Деятельность ENEMO, как отметили в Генпрокуратуре, представляет собой угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Ведомство направило информацию о принятом решении в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

Согласно контактным данным, предоставленным на сайте НПО, организация располагается в столице Черногории — городе Подгорице.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность Всемирного института сайентологических предприятий и «Библиотеки Рона Хаббарда».