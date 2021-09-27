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Африканскую чуму свиней обнаружили на предприятии «Мираторга»

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Африканскую чуму свиней (АЧС) обнаружили на предприятии агрохолдинга «Мираторг» в Белгородской области, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

По информации ведомства, Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория выявила генетический материал вируса АЧС в 30 пробах патологического материала животных. Диагноз был установлен 22 сентября в Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории, его подтвердили в Федеральном центре охраны здоровья животных.

Площадка «Бродок-2», расположенная в хуторе Долгий Бродок Корочанского района, признана эпизоотическим очагом. В радиусе 5 км от его границ определена угрожаемая зона и в радиусе 10км — зона наблюдения. В настоящее время там проводятся мероприятия по ликвидации очага АЧС в соответствии с ветеринарными правилами.

Агрохолдинг «Мираторг» основан в 1995 году, его предприятия работают в 17 регионах России. В структуру входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие и мясоперерабатывающие комплексы.

Ранее сообщалось об обнаружении вспышки африканской чумы свиней в Воронежской области.

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