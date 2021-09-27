В Киеве допустили полную остановку транзита газа в Венгрию через Украину

В Киеве опасаются значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину из-за подписанного между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта в обход Украины, написал на своей странице в Facebook глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

«Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем существенное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита [газа] в Венгрию через Украину»,— говорится в сообщении.

«Газпром» и Венгрия 27 сентября подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Документ вступит в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

О намерениях Венгрии подписать соглашение для поставок российского газа стало известно в августе, когда глава МИД страны Петер Сийярто обсуждал данный вопрос в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. 30 августа глава венгерского внешнеполитического ведомства сообщил, что Венгрия достигла соглашения с «Газпромом» о поставках газа, которое начнет действовать с 1 октября.