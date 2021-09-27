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Россияне назвали основные причины неудачного отдыха

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Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Больше всего россиян (40%) в этом году остались недовольны своим летним отдыхом из-за того, что не смогли поехать туда, куда им хотелось. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди других причин – чересчур высокие цены (13%), не понравилась погода или отдых был слишком короткий (по 9%), в месте отдыха был плохой сервис (6%). Также части людей не понравилась компания, в которой они отдыхали (5%), были проблемы с организацией поездки (1%).

В целом подавляющее большинство россиян остались довольны своим летним отдыхом — 75%, а недовольны — 23% опрошенных. Уровень удовлетворенности стал самым низким с 2013 года. Для сравнения, в 2020 году довольных отдыхом было 90%.

В этом году были на каникулах или в отпуске, но остались дома 33% опрошенных. Провели время на даче или садовом участке 23%, в другом городе или селе России — 9%, еще 5% — посетили курорты Краснодарского края, 4% — ездили в Крым, за границей были 2%. Не отдыхали и не брали отпуск 27%.

Среди зарубежных стран популярностью пользовалась Абхазия, Турция, Кипр, Казахстан, Армения и Белоруссия.

В среднем на отпуск россияне потратили 38,9 тыс. руб. на одного человека (+19% по сравнению с прошлым годом). При этом в планах было потратить около 40 тыс. руб. на человека (-19%).

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее россияне рассказали, куда поедут отдыхать осенью. Большинство россиян (29%) предпочитают отдыхать на курортах Крыма, сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. На втором месте — Сочи и Санкт-Петербург (по 28,7%). Также популярностью пользуются Калининград (9%), Москва (8,5%) и Казань (5%).

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