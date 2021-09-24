«Новатэк» будет оказывать всю необходимую поддержку задержанному в США Джитвэю

Российская газовая компания «Новатэк» будет оказывать всю необходимую поддержу зампредседателю правления Марку Джитвэю по его уголовному делу в США, передает ТАСС со ссылкой организацию.

«Насколько нам известно из сообщений правоохранительных органов США, в настоящее время Марк Джитвэй находится в процессе судебного разбирательства в США в отношении предполагаемой неуплаты персональных налогов», — сказано в сообщении.

В компании при этом заявили, что она не имеет отношения к процессу и не обладает деталями разбирательства.

В «Новатэке» также отметили, что ситуация с россиянином никоим образом не затрагивает операционную и финансовую деятельность организации.

Американские власти обвинили Джитвэя в неуплате налогов на сумму $93 млн и сокрытии информации о своих офшорных активах и доходах. По сообщению Министерства юстиции США, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Пресс-служба посольства России в Вашингтоне сообщила, что Джитвэй не обращался в российские дипломатические учреждения.

Джитвэй работал в России с 1995 года, в 2003 году он был избран членом Совета директоров «Новатэка», а с 2010 года стал заместителем председателя правления компании. В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство.