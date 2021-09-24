Владелец люксовых брендов Gucci и Yves Saint Laurent полностью отказался от меха

Французская компания Kering — владелец люксовых модных брендов Gucci, Yves Saint Laurent и Bottega Veneta заявила, что полностью отказывается от животного меха. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Kering принял решение отказаться от использования меха животных. Начиная с осенних коллекций 2022 года, ни в одном из домов группы меха не будет.», — говорится в сообщении.

Генеральный директор компании Франсуа-Анри Пино заявил, что когда дело доходит до защиты животных, то группа всегда демонстрировала свою готовность улучшать практику в своей собственной цепочке поставок и в секторе предметов роскоши в целом.

«Пришло время сделать еще один шаг вперед и прекратить использование меха во всех наших коллекциях», — сказал он.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II отказалась носить натуральный мех и отдала предпочтение его искусственному варианту. При этом не уточнялось, распространится ли эта практика на мероприятия государственного значения.