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В «Новатэке» заявили, что арест Джитвэя не окажет влияния на деятельность компании

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Митя Алешковский/ТАСС

Арест в США зампредседателя правления «Новатэка» Марка Джитвэя не окажет никакого воздействия на деятельность компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Новатэк».

По данным представителя компании, Соединенные Штаты пока не отправляли им никаких официальных запросов.

«В настоящий момент в компании выясняют обстоятельства случившегося», — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правления компании «Новатэк» Марк Энтони Джитвэй арестован в американском штате Флорида по обвинению в неуплате налогов на сумму $93 млн.

По данным ведомства, Джитвэй скрыл данные о своих офшорных активах и доходах, а также уклонялся от уплаты налогов. По каждому из обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.

Джитвэй работал в России с 1995 года, в 2003 году он был избран членом Совета директоров «Новатэка», а с 2010 года стал заместителем председателя правления компании. В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство.

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