Глава нефтетрейдера Харди назвал условие предотвращения энергетического кризиса в Европе

Генеральный директор крупнейшего в мире нефтетрейдера Vitol Рассел Харди указал, что погода грядущей зимой в Европе станет главным условием для противостояния энергетическому кризису. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мягкая зима в Северном полушарии могла бы скорректировать цены на энергоносители, но если сезон будет холодным, то тогда государства столкнутся с кризисом.

В октябре-ноябре 2021 уже наступят низкие температуры, по словам Харди, а газовые хранилища заполнены только на 78%. Этого недостаточно для того, чтобы покрыть спрос, полагает топ-менеджер.

Харди добавил, что необходимо запасаться газом и ни в коем случае не сокращать его запасы. Резкий рост цен на газ заставит европейскую промышленность прорабатывать возможные альтернативные варианты получения энергии, предположил специалист.

Власти США выразили обеспокоенность газовым кризисом в Европе. В Госдепе считают, что на это повлияло снижение транзитных объемов российского газа, и требуют от Москвы увеличить поставки именно через территорию Украины. Если этого не произойдет, то Соединенные Штаты не исключают, что зимой в некоторых частях Европы имеющихся ресурсов не хватит даже для обеспечения отоплением населения. В Международном энергетическом агентстве также уверены, что Россия в состоянии делать больше для предотвращения дефицита топлива в европейских хранилищах.