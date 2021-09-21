Минфин ожидает получить за три года 546 млрд рублей допналогов от металлургов

Минфин ожидает, что в результате принятия поправок в Налоговый кодекс в период с 2022 по 2024 года в бюджет дополнительно поступит 546 млрд рублей от металлургов, угольной промышленности и производителей удобрений. Соответствующую пояснительную записку министерство внесло в правительство, сообщает «Интерфакс».

Чиновники правительства уже вторую неделю активно обсуждают с бизнесом дополнительное налогообложение компаний горно-металлургической сферы. В настоящее время рассматриваются два варианта. Один из них подразумевает изменение формулы расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), другой — введение прогрессивной шкалы налогообложения на прибыль, а также комбинированный вариант.

Один из участников совещания, которое состоялась 15 сентября у вице-премьера Андрея Белоусова, рассказал, что Минфин сообщил бизнесу о том, что в 2022 году ожидает пополнение бюджета на около 250 млрд рублей за счет этих дополнительных налоговых поступлений. По его словам, во время встречи чиновники дали понять, что «цифра уже посчитана в бюджете» на 2022-2024 годы.

В августе президент РФ Владимир Путин сообщил, что налог на добычу полезных ископаемых в металлургической отрасли планируется повысить с 2022 года.