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На счетах россиян скопился рекордный объем валюты

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Россияне скопили на счетах по итогам августа рекордные $36 млрд, следует из анализа РИА «Новости», основанного на данных ЦБ.

Отмечается, что россияне за последний месяц лета увеличили объем валютных средств на счетах на 2,2%, это соответствует среднему показателю за предыдущие семь месяцев. При этом накопления клиентов банка на валютных вкладах в августе продолжили снижаться — на 1,2%, до $56,6 млрд. Такой показатель является минимальным за последние 11 лет.

Общий объем средств граждан в иностранной валюте увеличился только на 0,1%, до $92,7 млрд.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что такая динамика связана с околонулевой доходностью вкладов в валюте.

«Текущие счета могут быть использованы для инвестиционных целей — здесь важен фактор ликвидности средств, что вклад не может обеспечить. Сейчас, по сути, завершился сезон отпусков, спрос на валюту в моменте низкий», — сказал он.

Ранее финансист назвал самую стабильную валюту.

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