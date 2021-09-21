Путин заявил о восстановлении экономики России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика полностью восстановилась. Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам.

«Отмечу, что, несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась», — отметил российский лидер.

Ранее Путин сообщил, что власти во время пандемии выделили на меры поддержки граждан и экономики порядка 3 трлн рублей.

До этого российский лидер в ходе Восточного экономического форума заявил, что экономическая жизнь в стране восстанавливается, входит в привычное деловое русло.

В августе он заявил, что Россия успешно проходит пандемию и лучше многих развитых стран. По словам главы государства, Россия практически восстановила докризисный уровень экономики.