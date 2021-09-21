Россия возобновила авиасообщение с еще четырьмя странами

Со вторника, 21 сентября, Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, а также возобновляет его с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией, передает ТАСС.

Таким образом, воздушное сообщение между РФ и Белоруссией, которое было временно ограничено из-за распространения коронавируса, будет восстановлено в полном объеме.

Ранее стало известно, что РФ возобновила регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

С 27 марта 2020 года российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять международные авиаперелеты.