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Правительство назвало планируемые доходы и расходы бюджета России в 2022 году

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Доходы бюджета России в 2022 году составят 25 трлн рублей, расходы планируются на уровне 23,61 трлн, сообщает агентство «Прайм».

Отмечается, что на заседании 21 сентября правительство страны обсудит проект закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Также планируется рассмотреть основные положения денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов.

Ранее российские власти утвердили план реализации Концепции демографической политики до 2025 года. Распоряжение опубликовано на официальном портале правительства.

Из документа следует, что основными направлениями работы будут увеличение продолжительности жизни, создание системы раннего выявления серьезных заболеваний, поддержка семей с детьми и улучшение их жилищных условий.

Также в проекте указано такое направление, как сокращение травматизма на производстве. Все перечисленные пункты содержатся в новом плане по реализации концепции. Документ был утвержден премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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