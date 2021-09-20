Названы главные недостатки большого наследства

Около 67% американских миллионеров бояться оставлять большое наследство, показал опрос консалтинговой компании The Motley Fool. Главный страх связан с тем, то наследники используют его безответственно (58,74%).

На втором месте – опасение, что семьи не сможет управлять большим наследством (56,54%). Также больше половины опрощенных считают, что наследство лучше использовать в других целях, например, в благотворительности (56,03%). Примерно столько же полагают, что наследники могут облениться (55,77%), а также опасаются внимания, которое привлечет к их наследникам богатство (54,84%).

При этом 67,74% опрошенных намерены выдвинуть своим наследникам ряд условий, выполнив которые они смогут распоряжаться активами. Например, человек должен получить степень бакалавра в университете.

Ранее Bloomberg назвал потерявшего больше всего денег миллиардера. Им оказался основатель китайской технологической платформы Pinduoduo Колин Хуан Его состояние упало более чем на $27 млрд. Бумаги его компании резко упали в цене после того, как китайские власти начали подавлять своих интернет-гигантов.