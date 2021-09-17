Глава «Газпрома» спрогнозировал новый взлет цен на газ в Европе

Европа может войти в осенне-зимний сезон с дефицитом газа в хранилищах, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, это произойдет в случае, если не наверстать отставание в закачке газа.

«Все эксперты в Европе и Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в подземные хранилища газа в Европе не наверстать. Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только с каким объемом?» — сказал Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса, передает ТАСС.

По его оценке, отставание в закачке газа в Европе сейчас составляет 22,9 млрд кубометров, и «это очень большая величина». При этом цена на него в ближайшее время может побить очередные рекорды, считает глава «Газпрома».

«Цены в Европе побили уже все возможные рекорды. И может быть даже еще в ближайшее время побьют и те, которые уже достигли», — полагает Миллер.

Ранее представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела сообщила, что европейские газохранилища сейчас заполнены на 71%. По ее словам, год назад этот показатель был выше: 82%. Рекордный рост цен на газ в Европе произошел из-за совпадения ряда объективных факторов, в частности, роста мирового спроса на голубое топливо на фоне восстановления экономики после пандемии.