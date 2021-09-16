«Роснефть» и METI Японии будут сотрудничать в области углеродного менеджмента

ПАО «НК «Роснефть» и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) подписали меморандум о сотрудничестве в области углеродного менеджмента.

Стороны изучат перспективы новых проектов, предусматривающих применение технологий улавливания, хранения и использования СО2, оборот компенсационных углеродных квот, а также разработку современных видов топлива, в том числе, водородного и аммиачного.

В частности, стороны планируют оценить потенциал новых низкоуглеродных технологий, направленных на сокращение эмиссии парниковых газов, а также на повышение энергоэффективности бизнеса, в том числе, в сфере бурения и нефтесервиса.

«Роснефть» на протяжении многих лет развивает взаимодействие с партнерами из Японии. Стороны соглашения уже имеют успешный опыт сотрудничества. В 2019 году в ходе V Восточного экономического форума во Владивостоке был подписан меморандум о создании Совместного Координационного комитета, целью которого является развитие стратегического сотрудничества в энергетической сфере и реализация новых совместных проектов. Первое заседание Комитета было проведено 23 января 2020 года.