Цена газа в Европе в четвертый раз за день побила рекорд

Цена газа в Европе достигла $950 за тысячу кубометров, в четвертый раз за день побив рекорд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи ICE.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе дважды за утро 15 сентября побила рекорд. Сначала стоимость газа превысила $840 за тысячу кубометров, в дальнейшем — $850 и $880 за тысячу кубометров, затем — $900 за тысячу кубометров.

14 сентября директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что цена газа в Европе может достичь $1000 за тысячу кубометров. По его словам, газ на европейской территории дорожает в основном из-за погодных причин, сокращения поставок СПГ, недостатка газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона. Однако разгону цен способствуют и «спекулятивные» факторы.

Почему цена газа бьет рекорды и когда это закончится – в материале «Газеты.Ru».