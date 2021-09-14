Голикова сообщила, сколько пенсионеров получат единовременные выплаты

Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей должны получить 42,8 млн пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, деньги уже переведены 39,3 млн россиян, оставшиеся 3,5 млн должны получить ее на этой неделе.

«Эта мера затрагивает 42,8 млн пенсионеров. Общий объем направленных средств — 433 млрд рублей. На сегодняшний день выплату уже получили 39,3 млн человек. Оставшиеся 3,5 млн человек получат выплату до 16 сентября в сроки, которые установлены для доставки пенсий отделениями почтовой связи», — сказала Голикова на совещании президента с правительством и руководством партии «Единой России» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее президент России Владимир Путин предложил перевести пенсионерам единовременную выплату по 10 тыс. рублей, а военнослужащим — по 15 тыс. рублей. Он, в частности, отметил, что для пенсионеров реальная инфляция оказалась выше средней, потому что у них другая структура потребления. Позднее он подписал соответствующий указ. Минфин оценил расходы на выплаты в 500 млрд руб.

Подробнее о выплатах – в материале «Газеты.Ru».