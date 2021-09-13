В России проведут эксперимент с учительскими зарплатами

Правительство определило пять регионов, где в рамках эксперимента протестируют новую систему оплаты труда педагогов. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

«Экспериментальные» субъекты — это в Белгородская, Нижегородская, Сахалинская, Ярославская области и республика Мордовия.

Суть реформы — сохранить текущую структуру зарплат, при этом дать регионам возможность устанавливать собственные компенсационные или стимулирующие выплаты. Для того, чтобы сформировать зарплату педагогов, власти регионов должны будут предоставлять соответствующие расчеты.

Итоговая зарплата педагогов при сохранении нагрузки не может быть меньше, чем до начала реформы. Уточняется, что эксперимент будет длиться всего год и начнется в мае 2022 года. Он затронет дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и учреждения дополнительного образования.

Ранее стало известно, что в сельской школе под Волгоградом в первый класс пошел 17-летний юноша.