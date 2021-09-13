Глава Минприроды обвинил компании «с мировым именем» в обмане российских властей

Глава Минприроды РФ Александр Козлов Компании заявил, что компании «с мировым именем» обманывают российские госорганы при предоставлении данных об утилизации товаров и упаковки. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По словам главы ведомства, компании подают заведомо недостоверные данные об утилизации товаров и упаковки. По его словам, они это делают «не стыдясь», но все видно по их отчетам.

С 2022 года в России ужесточаются правила утилизации. Но уже сейчас, с 2015 года, действует механизм расширенной ответственности производителя (РОП). Производители обязаны утилизировать использованные товары и упаковку или платить экосбор.

Такие отчеты, по данным Козлова, предоставляет лишь малая часть производителей. В Росприроднадзоре указали, что в 2020 году только 20 тыс. из примерно 4 млн компаний подали и заплатили экосбор, который суммарно составил 4 млрд руб.

С 1 января 2022 года заработает реформа РОП. Подразумевается 100-процентная утилизация упаковки. После этой реформы за год суммарный экосбор составлять до 136 млрд руб. в год.

В Минэкономразвития считают, что реализовать реформу до 1 января 2022 года не представляется возможным, в связи с тем необходимо предусмотреть поэтапный переходный период для вступления РОП в силу с учетом пересмотра значительной части его положений и «объективной оценки фактора исполнимости». В пресс-службе министерства заявили, что представленные в заключении замечания будут отработаны при участии Минприроды, «Российского экологического оператора» (куратор мусорной реформы) и других заинтересованных сторон.