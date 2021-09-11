В «Нафтогазе» заявили, что США еще могут заблокировать работу «Северного потока — 2»

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил мнение, что санкции США еще могут заблокировать работу российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если правительство США введет санкции (против «Северного потока — 2» — прим.) <…>, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать», — заявил Витренко в ходе форума YES Brainstorming 11 сентября в Киеве.

Ранее официальный представитель госдепартамента Джалина Портер заявил, что США по-прежнему считают «Северный поток — 2» плохой сделкой и продолжат противодействовать использованию трубопровода в качестве геополитического проекта России.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северного потока — 2».