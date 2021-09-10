В России досрочно завершилась продажа туров с кешбэком

В РФ приостановилась продажа туров с кешбэком, так как выделенная на поездки этого года сумма была полностью выбрана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростуризм.

«Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком завершились, поскольку программа оказалась очень востребована у туристов, и выделенная на поездки этого года сумма была выбрана полностью раньше 14 сентября», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Первоначально планировалось, что продажи туров должны были завершиться 31 августа, но из выделенных правительством России на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд рублей осталось 400 млн рублей, уточнили в Ростуризме. Ведомство приняло решение направить оставшиеся средства на поддержку продаж в низкий сезон. После этого, как отметили в ведомстве, спрос на туры с кешбэком вырос на 15-20%.

«Туристический кешбэк оказал существенный позитивный эффект на региональные экономики: на 1 государственный рубль пришлось 5 рублей средств граждан, которые они потратили на отдых и оздоровление в стране, и это не считая дополнительных трат во время путешествия», — рассказали в Ростуризме.

Кроме того, удалось поддержать спрос на отдых в России в межсезонье, а также обеспечить увеличение собираемости налогов, сохранить рабочие места, привлечь внимание туристов к новым внутренним направлениям, включая регионы, наиболее пострадавшие от коронавирусных ограничений, резюмировали в ведомстве.

Ранее глава ведомства Зарина Догузова заявила, что в 2021 году будет запущен зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Она уточнила, что в 2022 году программа туристического кешбэка будет распространяться только на низкий сезон. С мая по сентябрь программа действовать не будет.