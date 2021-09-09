В следующем году Visa может поднять комиссию за оплату картами в магазинах

Платежная система Visa 1 февраля следующего года поменяет часть межбанковских комиссий при оплате товаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей платежного сервиса.

Предполагается, что для супермаркетов комиссия за прием карт вырастет с 1 до 1,3%.

При этом крупные магазины мебели, бытовой техники и курьерские службы, вероятно, лишатся льготного тарифа. В настоящий момент интерчейндж для них установлен на уровне 1-1,65%.

Представитель Visa добавил, что система «периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема».

«Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями», — добавил он.

В Visa обратили внимание, что интерчейндж не является доходом платежной системы. Помимо того, с февраля 2022 года с 1 февраля к картам Visa Electron станут применять тарифы Visa Classic.

Ранее сообщалось, что Apple могут лишить комиссий с онлайн-платежей.