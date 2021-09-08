Volkswagen создает венчурный фонд в размере €300 млн для декарбонизации

Концерн Volkswagen AG объявил о создании в скором времени венчурного фонда в размере €300 млн, который будет использован для проектов и стартапов по декарбонизации, сообщает Reuters.

«Декарбонизация сделает многие вещи более доступными, а не более дорогими», — заявил генеральный директор Volkswagen AG Герберт Дисс.

По мнению бизнесмена, сокращение выбросов углерода является возможным при сохранении прежнего уровня жизни и комфорта человечества.

«Улавливание углерода для удаления CO2 возможно, но еще не масштабно и все еще очень дорого», — уточнил Дисс.

Концерн Volkswagen AG является одним из крупнейших в мире производителей автомобилей и техники, потребляющей топливо на основе нефти.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал для «Газеты.Ru» смещение сроков реализации программы по декарбонизации экономики в Европе.