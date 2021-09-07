В Минсельхозе рассказали, сколько зерна удалось собрать

Сельскохозяйственные предприятия собрали 95 млн тонн зерна по состоянию на 7 сентября, сообщает Минсельхоз.

Кроме того, собран урожай картофеля в размере 1,2 млн тонн, убрано 1,4 млн тонн овощей открытого грунта.

При этом данные по урожайности зерна не раскрываются. Между тем урожай зерна в РФ в 2020 году, по данным Росстата, составил 133,5 млн тонн, пшеницы — почти 86 млн тонн.

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 35 млн га, что выше темпов 2020 года.

Минсельхоз сообщает, что в нескольких регионах уже приступили к севу озимых культур под урожай следующего года. В настоящее время посев проведен на 4,8 млн га.

Помимо этого, на Кубани стартовала уборка риса, сообщает администрация Краснодарского края. Урожай риса планируется собрать не ниже уровня прошлого года, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. «Рисосеющие предприятия края уже приступили к техническому сбросу воды. Завершить уборочную кампанию планируем до 20 октября», — уточнил Кондратьев.

Ранее эксперты Института аграрного рынка рассказали «Газете.Ru» о том, какой эффект принесет введение экспортных пошлин на зерно.