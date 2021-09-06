В Британии выразили опасения из-за удорожания газа в Европе

Великобритания более уязвима к удорожанию газа в Европе, в стране могут столкнуться с нормированным распределением энергии и ценовым шоком, пишет The Telegraph.

В статье говорится, что из-за России Европе грозит кризис энергоснабжения в связи с ограничением сезонных потоков газа, вследствие чего регион не может быстро восстановить свои сильно истощенные запасы до наступления зимы.

По данным издания, у Британии, которая использует газ не только для отопления, но и во многих отраслях промышленности, в том числе как основное топливо для электростанций, слишком мало запасов газа и большая зависимость от закупок из России.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе превысила отметку в $650 за 1 тыс. кубометров. По мнению экспертов, высокие цены поддерживаются малыми объемами запасов в европейских газовых хранилищах и неопределенностью с запуском «Северного потока — 2».

Nord Stream 2 AG сообщила об укладке последней трубы второй нитки российского газопровода «Северный поток — 2». На барже «Фортуна» сварили последнюю трубу и погрузили ее на дно немецкой Балтики.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда по дну Балтийского моря. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.