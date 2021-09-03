Финансист назвал хранение активов в долларах США «сумасшедшей идеей»

Основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью, которое взял помощник президента России Максим Орешкин на просветительском марафоне «Новое знание», заявил об опасности хранения сбережений в долларах США. Об этом сообщает ТАСС.

«Это сумасшедшая идея — держать все в долларах, где нулевая процентная ставка, если не отрицательная. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Лучше продать эти обязательства и купить что угодно. Любые активы сейчас лучше, чем облигации (Соединенных Штатов – прим. ред.)», - сказал Далио.

Он отметил, что федеральная резервная система США в настоящее время вынуждена продавать облигации в больших количесвах, чтобы поддержать американскую экономику. По его словам, если доходность облигаций не вырастет, начнется их распродажа, и это вызовет экономический кризис.

«Произойдет обесценение наличных средств. Центробанку (США — прим. ред.) придется компенсировать дисбалансы: Центробанки [других стран] будут ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставки. Но это окажет разрушительное влияние на рынки и экономику», — объяснил эксперт.

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