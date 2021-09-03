Путин поддержал предложение повысить туристический кешбэк для Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поддержал предложение повысить туристический кешбэк за поездки по Дальнему Востоку. Об этом глава государства сказал при общении с модераторами и спикерами Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию вел телеканал РБК.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в июле текущего года призвал увеличить туристический кешбэк при поездках на Дальний Восток до 50 тыс. рублей при сохранении на первом этапе порога 20% от стоимости поездки, а в будущем повысить его до 30%. В настоящее время сумма возврата от стоимости поездки не может превышать 20 тыс. рублей.

«Туристический кешбэк, я бы тоже подумал над увеличением. <...> Ясно, что это дополнительные ресурсы, но мы же ищем возможности поддержать бизнес на Дальнем Востоке, а туристический бизнес — это перспективное направление, без всякого сомнения», — сказал Путин на ВЭФ.

Ранее сообщалось, что россияне купили детские путевки с кешбэком на 9 млрд рублей.

Позднее стало известно, что Ростуризм запустит зимний этап туристического кешбэка.