Россия готова создавать истребитель Checkmate за свой счет

Россия будет самостоятельно финансировать создание истребителя пятого поколения Checkmate. Об этом РИА «Новости» заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под это полностью сверстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств «Ростеха» и ОАК [Объединенной авиастроительной корпорации]@, — заявил глава ведомства.

По словам Мантурова, иностранное участие в проекте он не исключает.

Ранее Мантуров объяснил название истребителя Checkmate.

Checkmate был представлен в день открытия международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Его первый полет запланирован на 2023 год. Стоимость новейшего самолета — $25-30 млн.

Ранее Wall Street Journal сообщил, что российский самолет Checkmate призван вызвать геополитическую «головную боль» у США. В публикации утверждается, что с помощью Checkmate Россия стремится оспорить стратегические рычаги воздействия США. Но эту мысль опровергают официальные представители России, охарактеризовав самолет как коммерческий проект.