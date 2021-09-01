Сбер будет выдавать ипотеку с 18 лет

СберБанк с 1 сентября снизит минимальный требуемый возраст заемщика для получения ипотеки с 21 года до 18 лет. Об этом в преддверии Восточного экономического форума сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Молодым людям доступны сразу две ипотечные программы — «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Подать заявку можно в любой точке России, в том числе онлайн на ДомКлик.

«Всё больше молодых людей задумывается об ипотеке. Мы постоянно улучшаем условия жилищных кредитов и уверены, что снижение возраста заёмщиков поможет молодёжи осуществить свою мечту о собственной квартире уже сегодня. В современном мире ребята довольно рано начинают работать и становятся востребованными специалистами, уверен, что они по достоинству оценят возможность начать самостоятельную жизнь сразу с покупки собственного жилья», — рассказал первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин.

Условия выдачи ипотечных кредитов для молодых людей такие же, как и для более взрослой аудитории. Процентная ставка в первый год кредита — от 0,1%, первоначальный взнос — от 10%, срок кредита — до 30 лет. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная — 60 млн рублей. Стаж на текущем месте работы — не менее трёх месяцев