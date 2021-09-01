В Росстате сообщили о резком снижении уровня безработицы.

Безработица за первое полугодие 2021 года сократилась до 4,5%, что соответствует уровню августа 2019 года. При этомм инимальный уровень безработицы по стандартам МОТ был отмечен в июле 2019 года и составил 4,3%

Количество безработных в июле составило 3,4 млн человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу снизить безработицу до уровня, предшествующего пандемийному – с 6,4% летом 2020 года до 4,6% в начале 2020 года. Также Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал видеть за макроэкономическими показателями человека.