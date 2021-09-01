Лавров анонсировал объявление налоговых льгот для иностранных инвесторов на Курилах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на встрече со студентами МГИМО, анонсировал объявление налоговых льгот для иностранных инвесторов, которые хотят заниматься хозяйственной деятельностью на Курилах, сообщает РИА «Новости».

«Объявлены скоро будут новые льготы для иностранных партнеров, которые на этой части Российской Федерации будут готовы работать вместе с нами. Я думаю, что интерес будет проявляться вполне конкретный», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Япония не пользуется имеющимися возможностями инвестирования в полной мере.

Ранее полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев рассказал о свободной налоговой зоне на Курилах.

Для развития Курильских островов правительство создаст там свободную налоговую зону — большинство инвесторов и предпринимателей освободят от НДС, налогов на транспорт, землю, имущество и прибыль. Льготы будут действовать минимум 10 лет.