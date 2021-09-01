В Минстрое рассказали о новой методике расчета цены квадратного метра жилья

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья, используемого при расчетах размеров социальных выплат на строительство или приобретение жилья, будет рассчитываться по новой методике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ответ Минстроя РФ на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Согласно письму, теперь при расчете за основу будет браться средневзвешенная цена квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам среднего качества.

Приказ об этом Минстрой направил в Министерство юстиции для государственной регистрации. Как уточнили в ведомстве, в соответствии с новой методикой показатель средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Так, например, в Пензенской области за IV квартал 2021 года эту сумма составит 48 017 рублей.

Ранее Кутепов выступил с предложением изменить расчетную стоимость квадратного метра жилья при переселении граждан из аварийных домов.