Источник: металлургам непонятен механизм плавающей ставки НДПИ

Минфин готовит введение плавающей ставки НДПИ для металлургов, предложения по изменению налогообложения отрасли должны быть готовы к началу октября, рассказал журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов. Между тем источник «Газеты.Ru» в ассоциации «Русская Сталь» заявил, что в августе переговоры на эту тему замедлились, и пока что отрасли «совершенно не понятен механизм определения плавающей ставки».

По словам замглавы Минфина, основная идея состоит в том, чтобы при изменении мировых цен на продукцию, которую продают российские металлурги, пропорционально изменялась и налоговая нагрузка.

«Чтобы не приходилось вводить в экстренном порядке экспортные пошлины или иначе настраивать налогообложение. Перейти к некой привязке ставок НДПИ главным образом к изменению мировых цен на конечный продукт металлургических производств, алюминиевых, удобренщиков и прочих. То есть сделать плавающую ставку НДПИ, привязанную к мировой конъюнктуре», — цитируют Сазанова «Ведомости».

Но, как подчеркивает источник «Газеты.Ru», цены на продукцию — это очень расплывчатое понятие, которое «предполагает большую номенклатуру товаров», и пока что нерешенных вопросов остается много. Главное, чтобы этот процесс происходил в диалоге с производителями, сказал собеседник.

6 августа президент России Владимир Путин объявил, что с 1 января 2022 года для российских металлургов повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По его словам, это необходимо для сдерживания цен на металл внутри страны. Еще раньше металлурги обменялись заявлениями с первым вице-премьером Андреем Белоусовым и Минпромторгом в связи с «нахлобучиванием» металлургами государства и сверхприбылями отрасли в связи с повышением мировых цен на сталь и другую металлургическую продукцию.