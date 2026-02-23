Размер шрифта
Синоптик пообещал жителям Центральной России циклонический вихрь

Тишковец: 24 февраля Центральную Россию накроет балканский циклон
Kelly Marken/Shutterstock/FOTODOM

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что 24 февраля Центральную Россию накроет циклонический вихрь.

По словам специалиста, снеговые облака накроют большую часть европейской территории РФ. В частности, сильные снегопады ожидаются в Среднем Поволжье и в Башкирии. Осадков не ожидается в Республике Коми, Ненецком округе и на юге страны. Погода будет обусловлена смещением снежного балканского циклона на север вдоль западных регионов РФ.

«Температурный фон в большинстве регионов вернется в свое климатическое русло. На Русском Севере днем будет -6...-11 в средней полосе России -4...-9, на юге 0...+5, в Крыму и на Кубани до 8...13 тепла», — добавил Тишковец.

Накануне жителей и гостей столицы в Городском хозяйстве Москвы предупредили об ухудшении погодных условий.

По прогнозам синоптиков, из-за ветра на улицах будут образовываться снежные накаты и гололедица.

Горожан попросили быть предельно внимательными в это время, не прятаться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а при управлении автомобилем – соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее синоптик рассказала, когда в Москву придет настоящая весна.
 
