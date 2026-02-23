Пьяный мужчина спускался из окна по простыням и сорвался с девятого этажа

В деревне Сапроново городского округа Домодедово 40-летний мужчина сорвался с девятого этажа, пытаясь спуститься вниз по связанным простыням. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Всю ночь мужчина кричал в окно, мешая соседям. Утром жители многоэтажки вызвали полицию и скорую. Когда правоохранители попытались попасть в квартиру, мужчина повторял, что его заперли. Он связал простыни и полез в окно, пытаясь спуститься.

В итоге не удержался и сорвался с девятого этажа, спасти его не смогли. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии опьянения и страдал от галлюцинаций.

До этого в Удмуртии мужчина выпал из окна, провалился в колодец и выжил. Пострадавший гостил у приятеля в двухэтажном бараке, уходя, он решил покинуть квартиру через окно, упал и провалился в открытый люк. Его крики услышала жительница дома, которая и вызвала спасателей.

Ранее пенсионер выпал из окна высотки, пытаясь спасти любимую кошку.