В АТОР заявили, что россияне не посещают мексиканские районы, где проходят беспорядки

Siegfried Grassegger/Global Look Press

Российские туристы почти не посещают штат Халиско в Мексике и его столицу Гвадалахара, охваченные беспорядками. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

«Гвадалахара и штат Халиско, где наблюдаются столкновения и беспорядки, практически не посещаются российскими туристами – это большой промышленный центр страны, расположенный далеко как от моря, так и от основных исторических достопримечательностей», — говорится в сообщении.

До этого в АТОР рассказали, что на данный момент в Мексике находится менее трех тысяч россиян. Туристы добираются в эту страну с пересадками в силу отсутствия прямых перелетов. Кроме того, наиболее удобный маршрут, — через Кубу — исключен в связи с прекращением прямого авиасообщения с этой страной.

22 февраля в по меньшей мере пяти мексиканских штатах вспыхнули массовые беспорядки после сообщений о возможной ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Штат Халиско стал эпицентром беспорядков.

Ранее в США назвали «великим событием» ликвидацию главаря наркокартеля в Мексике.
 
