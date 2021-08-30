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Аналитик: цены на газ в Европе продолжат бить рекорды в течение года

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В связи с тем, что в Европе сохраняется дефицит газа, цены продолжат расти и бить новые рекорды. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Запасы газа в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ) сейчас рекордно низкие за всю историю. Нервозности добавляет позиция «Газпрома», который прекратил продажи дополнительных объемов поставок газа на 2022 год на своей электронной площадке. Он продавал там небольшие объемы, около 1% годового экспорта, но тем не менее. Дефицит сохраняется, цены растут, и никто не знает, насколько еще они поднимутся», — говорит Юшков.

По его словам, спрос на ежесуточный импорт во время отопительного сезона в Европе будет очень большой на протяжении всего сезона. Между тем, сколько газа будут потреблять европейцы, будет зависеть от зимы: когда она начнется и когда кончится и насколько морозной будет. И даже сезонное снижение объемов потребления газа в Азии, где он востребован летом для генерации электричества и охлаждения воздуха, вряд ли сильно снизит текущие цены, отмечает Юшков.

«СПГ в Европу сейчас не приходит вообще, потому что он весь ушел на азиатские рынки, где в принципе очень сильно растет потребление газа. Китай как пылесос засасывает все, он пытается заменять дополнительный спрос на электроэнергию за счет газа, а не угля, и в целом сдерживает развитие угольной генерации, а потому потребление газа существенно растет год от года. Япония и Южная Корея также традиционно потребляют много СПГ, поэтому неудивительно, что все уходит в Азию, где цены еще выше, чем в Европе», — пояснил эксперт фонда.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе впервые в истории превысила $600 за тысячу кубов, по данным торгов на бирже ICE Futures в понедельник (на октябрьские фьючерсы).

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