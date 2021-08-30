Суд поддержал ФАС в решении оштрафовать Booking на 1,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в решении оштрафовать Booking на 1,3 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

Суд отказал голландской компании в обжаловании штрафа от ФАС, признав законным штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В своем решении ФАС пояснила, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Это, в свою очередь, мешало им устанавливать цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на сайте Booking.com, пояснило ведомство. Это ограничивало конкуренцию и приводило к ущемлению прав гостиниц.

Ранее стало известно, что Booking собирается обжаловать штраф ФАС.

Антимонопольное дело против Booking.com было заведено по обращению организации малого и среднего бизнеса «Опора России». В декабре 2020 года его рассмотрение завершилось, ФАС выявила нарушения.